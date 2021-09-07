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اتحاد الكرة: مباريات كأس مصر تقام بالقوائم الجديدة للأندية

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القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، إقامة مباريات كأس مصر المتبقية بالقوائم الجديدة للأندية استعدادا للموسم الجديد، خاصة وأنه تم فتح باب القيد يوم 30 أغسطس الماضى ويستمر حتى 7 أكتوبر المقبل.

 

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم ، استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي .

 

فيما تقام مباراتي دور الـ16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر.

 

فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، على أن ينطلق الدورى الجديد 25 أكتوبر المقبل.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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