شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يستقيل من تدريب غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مختار مختار المدير الفني لفريق غزل المحلة باعتذار رسمي عن استكمال مهام عمله مع الفريق خلال المرحلة المقبلة بعدما أجرى اتصالا هاتفى بالمهندس على العباسى رئيس شركة قدم لكرة القدم .

وأوضح محمود شرف مدير المركز الاعلامى بنادى غزل المحلة أنه يوجد إجتماع مساء اليوم في نادى غزل المحلة للجنة الكرة لاختيار مدير فنى جديد للفريق .

ولم يٌكمل مختار مختار أسبوعا فى مهمته مع الغزل، حيث تولى المهمة فى 30 أغسطس الماضى، لخلافة خالد عيد الذى تم اقالته بعد نجاحه فى الابقاء على الفريق بالدورى الممتاز.

وسبق تولى مختار تدريب غزل المحلة عام 2003 وقاده للمركز السابع في الدوري المصري.

استغنى نادي غزل المحلة عن 14 لاعبا استعدادًا للموسم الجديد 2021 -2022، واللاعبون هم: خالد كساب "توتا" قائد الفريق وفتحي مبروك وجلال العقدة وإسلام فؤاد ومحمد سامي ومحمد حمدان وخالد لطفي ومحمد البشبيشي وأحمد عادل ومعتز محب ومحمد مصطفى حموشة وخالد رسلان ومحمد كارم.

كما انتهت إعارة أحمد عيد و بدر موسى وأحمد حسن ومحمود صلاح.