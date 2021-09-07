شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الزمالك وأسوان فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك أمام أسوان في نصف نهائي كأس مصر يوم 2 أكتوبر المقبل، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر، وتنطلق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.

وكان الزمالك قد تأهل للدور نصف النهائي للكأس بعد تغلبه على مصر المقاصة بهدفين دون رد باستاد السويس وقبلها فاز على الإسماعيلي بهدف دون رد في الدور ثمن النهائي.

فى سياق أخر، أعلن نادى الزمالك عن اتمام ثانى صفقاته الرسمية، بضم محمود شبانة مدافع فريق أسوان لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

ووقع اللاعب على العقود في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وحسين السيد عضو اللجنة، و فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة.