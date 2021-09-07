شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى وميسى يتنازلان عن مستحقاتهما لدى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق باسم مرسي وأحمد عادل ميسي لاعبا المقاصة على التنازل عن مستحقاتهما المالية لدى النادي الفيومي بعد رحيلهما عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وانتقل باسم مرسي إلى سيراميكا، فيما انتقال أحمد عادل ميسي إلى الاتحاد السكندري، بعد شراء عقد الثنائي في الصيف الحالي.

وكشف عصام سراج، مدير التعاقدات بنادى مصر المقاصة، عن مصير باسم مرسى، مهاجم الفريق، في الفترة المقبلة بعد العروض التى تلقاها مؤخراً، وقال سراج في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة أون تايم سبورت 2: باسم مرسى انضم لسيراميكا، ويتبقى فقط تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، والمصرى لم يطلب منا ضم باسم مرسى.

وأضاف: الأزمة المادية موجودة في كل الأندية بشكل واضح، المقاصة تأثرت في الفترة الأخيرة وتعاقدنا مع لاعبين أو ثلاثة ونحتاج إلى 6 أو 8 لاعبين من لاعبى الدورى الممتاز في الفترة المقبلة.

وتابع: قربنا وجهات النظر مع بيكلى وفسخنا العقد بالتراضى وانضم للجونة، وباقى اللاعبين الذى اتخذوا طريق الشكوى يشتكون من الحقوق المالية كل الأندية تعانى من الأزمة وكنا نتمنى أن يتم الأمر بشكل ودى.

واختتم: سنجتمع خلال الأسبوع الجارى مع عبد الجليل لتحديد اللاعبين والمراكز ومحمد بد الجليل مستمر معنا، ولاعى الأهلى والزمالك قيمتهم الفنية والمالية كبيرة ومن الصعب أن نستعير لاعب من القطبين في تلك الفترة.