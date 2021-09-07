شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة يحضر مران الزمالك وينال ترحيب اللاعبين والجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود شبانة مدافع الزمالك المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق على حضور المران الجماعي الأبيض مساء اليوم الثلاثاء، وقام لاعبو الزمالك بالترحيب بشبانة بعد حرصه على متابعة مران الفريق المقام على ملعب النادي، حيث نال المدافع ترحيبا خاصا من الجهاز الفني واللاعبين.

وتحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع شبانة بشكل سريع على هامش المران الجماعي للأبيض، حيث حرص على الترحيب به وتحفيزه بعد انضمامه للفريق بشكل رسمي.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم 2 أكتوبر المقبل.

وكان الزمالك أعلن عن اتمام ثانى صفقاته الرسمية، بضم محمود شبانة مدافع فريق أسوان لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

ووقع اللاعب على العقود في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وحسين السيد عضو اللجنة، و فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة.