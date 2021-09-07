شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه ليبيا يومىّ 9 و12 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، موعد مباراتي منتخب مصر مع ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقرر الفيفا إقامة المباراتين يومي 9 و12 أكتوبر المقبل حيث تقام المباراة الأولى في مصر والثانية في ليبيا.

كان منتخب مصر حصد 4 نقاط في مشواره بالتصفيات من فوز على انجولا وتعادل مع الجابون.

فيما يملك منتخب ليبيا 3 نقاط من فوزه على الجابون بالجولة الأولى.