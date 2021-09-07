مصدر لـ"الخليج 365": كوكا إلى كونيا سبور التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:

غادر أحمد حسن "كوكا" لاعب أوليمبياكوس اليونان متجها إلى تركيا من أجل خوض تجربة احتراف جديدة في الدوري التركي.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن كوكا أنهى الاتفاق مع نادي قونيا سبور التركي ليلعب له لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وسبق كوكا إلى الدوري التركي احمد ياسر ريان مهاجم الاهلي المنتقل إلى التاي، ومصطفى محمد مهاجم الزمالك المنتقل إلى جالاتا سراي.

وتشير التقارير إلى اهتمام عدة اندية تركية بلاعبين مصريين آخرين خلال الصيف الجاري، من بينهم محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي.