مران الزمالك.. جلسة كارتيرون مع اللاعبين.. الاحتفال بحازم ونبيه.. وظهور شبانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك، اليوم الثلاثاء، تدريباتهم الاعتيادية في مقر ناديهم؛ استعدادًا لعودة المنافسات مرة أخرى.

واحتفل لاعبو الفريق بعيد ميلاد الثنائي حازم إمام ويوسف أسامة نبيه قبل انطلاق التدريبات الجماعية بطريقة كوميدية بعمل ممر للثنائي في أجواء شهدت حالة طيبة بين الجميع.

وخضع لاعبو الزمالك إلى مجموعة من الإطالات والتدريبات التأهيلية في مجمع الصالات قبل انطلاق المران؛ حيث يسعى المدير الفني للفريق، باتريس كارتيرون، إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن قبل استئناف مباريات بطولة كأس مصر.

وعقد الفرنسي كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية؛ لتوجيه بعض النصائح والتعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال المران.

وحرص محمود شبانة مدافع الزمالك المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق على حضور المران الجماعي للأبيض مساء اليوم؛ حيث رحّب به اللاعبون والجهاز الفني بعد حرصه على متابعة مران الفريق المقام على ملعب النادي.

وتحدث كارتيرون المدير الفني للفريق مع شبانة بشكل سريع على هامش المران الجماعي للأبيض؛ حيث حرص على الترحيب به وتحفيزه بعد انضمامه للفريق بشكل رسمي.

وعقد كارتيرون جلسة مع الظهير الأيمن للفريق أحمد عيد على هامش المران؛ حيث منحه بعض التعليمات الفنية.

وواصل لاعب الفريق يوسف أوباما برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق على هامش مران الفريق؛ إذ خاض مجموعة من التدريبات التأهيلية بشكل فردي تحت إشراف عمرو المطراوي مسؤول العلاج الطبيعي بالفريق؛ حيث اكتفى بالركض حول الملعب على هامش المران الجماعي.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبية ترفيهية على هامش المران الجماعي شهدت تقسيم اللاعبين إلى ٤ مجموعات، ولعب منافسة خاصة بعبور منتصف الملعب بالكرة دون أن تلمس الأرض.

وخاض لاعبو الزمالك بعدها تقسيمة قوية على هامش المران الجماعي شهدت التقسيمة تألقًا كبيرًا للرباعي: مروان حمدي وعمر السعيد وعبد الله جمعة وأيمن حفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره أسوان ضمن منافسات دور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والمقرر لها يوم ٢ اكتوبر المقبل.