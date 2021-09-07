مواعيد تقريبية.. كيف يُنهي اتحاد الكرة الدوري "الاستثنائي" الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلنت لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر القادم، ليبدأ موسم جديد مليء بالارتباطات الخارجية المكثفة للأندية والمنتخب الأول.

بداية الموسم الجديد في الأسبوع الأخير من أكتوبر وبنظامه الاعتيادي "18 فريقًا على دورين"، جاء بمثابة الإعلان عن موسم استثنائي جديد طويل للغاية للكرة المصرية.

الارتباطات الخارجية لأندية مصر والمنتخب الأول مكثفة في الموسم الجديد، وبدايتها مع الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم وكأس العرب في نوفمبر، وكأس أمم أفريقيا في يناير 2022، ثم المرحلة الختامية لتصفيات كأس العالم في مارس 2022، وبعدهم توقف دولي في نهاية مايو وحتى منتصف يونيو.

أما فيما يخلص الأندية، فبات مؤكدًا أن يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية في ديسمبر -وارد تعديل موعدها لتضاربه مع كأس العرب-، إلى جانب تواجده مع الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب المصري وبيراميدز في الكونفدرالية.

وفيما يلي مواعيد لإرتباطات المنتخب الأول والأندية خلال الموسم الجديد:

تصفيات كأس العالم:

الجولتين 5 و6: من 11 إلى 16 نوفمبر، الدور الختامي: من 21 إلى 29 مارس.

كأس العرب:

من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

كأس العالم للأندية:

في ديسمبر

كأس أمم أفريقيا:

من 9 يناير إلى 6 فبراير.

بطولات أفريقيا للأندية:

الجولة 1: 11 فبراير

الجولة 2: 18 فبراير

الجولة 3: 25 فبراير

الجولة 4: 11 مارس

الجولة 5: 18 مارس

الجولة 6: 1 أبريل

ربع النهائي: 15 أبريل ذهابًا و20 أبريل إيابًا.

نصف النهائي: 6 مايو ذهابًا و13 مايو إيابًا.

النهائي: 29 مايو.

توقف دولي:

من 30 مايو إلى 14 يونيو.

وبمواعيد تقريبية، فإن اتحاد الكرة سيتمكن من إقامة 4 جولات فقط من الدوري المصري خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، بمعدل مباراة كل 4 أيام لكل فريق، وهو النظام المتبع مؤخرًا عند الحاجة لضغط مواعيد المواجهات.

وسيدخل منتخب مصر في معسكره للجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم بداية من 8 نوفمبر ونهايته يوم 16 نوفمبر، لتعود منافسات الدوري بإقامة الجولة رقم 5 يوم 19 نوفمبر على أقل تقدير.

3 جولات أخرى ستقام في الدوري بداية من 19 إلى 28 نوفمبر بمعدل لقاء كل ثلاثة أيام لكل فريق، لتصل المسابقة إلى الجولة رقم 7، قبل انطلاق معسكر المنتخب استعدادًا لكأس العرب الذي يبدأ 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وبمراعاة إمكانية تأخير كأس العالم للاندية ليقام بعد كأس العرب مباشرة، فإن عودة الدوري لنشاطه ستكون بالجولة رقم 8 بداية من يوم 25 ديسمبر على أن تقام الجولة رقم 9 يوم 29 من نفس الشهر.

ومع نهاية الجولة 9 سيبدأ منتخب مصر معسكرًا جديدًا استعدادًا لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون، والتي ستقام في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير، لتبدأ بعدها مباشرة مشاركات أندية مصر في البطولات الأفريقية.

الجولتين الأولى والثانية والثالثة من مجموعات البطولات الأفريقية للأندية ستقام في الفترة من 11 إلى 25 فبراير، وبالتالي فإن الرباعي المصري المشارك قاريًا لن يخوض أي مواجهة محلية خلال هذه الفترة، مما سيساهم بدوره في تقليص عدد مباريات أندية أخرى بالدوري.

مباريات الجولتين رقم 10 و11 -للأندية المشاركة قاريًا على الأقل- ستقام في الفترة من 1 إلى 5 مارس، لتقام بعدها مباريات الجولتين الرابعة والخامسة من مجموعات البطولات الأفريقية أيام 11 و18 مارس.

وبعد العودة من المشاركات الأفريقية، سينضم اللاعبون إلى معسكر منتخب مصر لخوض منافسات الدور الختامي من تصفيات كأس العالم في الفترة من 21 إلى 29 مارس، والذي سيشهد توقفًا لجميع مباريات الدوري.

وبالوصول إلى مطلع أبريل فإن الدوري المصري سيكون متوقفًا عند الجولة رقم 11، لتصطدم المسابقة بالجولة الأخيرة من مجموعات بطولات أفريقيا للأندية بعد فترة التوقف الدولي مباشرة.

طوال شهر أبريل ستكون المواعيد متاحة لإقامة مباريات الدوري، لكن سيكون هناك استثناء للأندية التي تأهلت إلى دور الثمانية للبطولات الأفريقية، والتي ستخوض الذهاب والإياب يومي 15 و21 أبريل.

مواعيد ربع النهائي الأفريقي ستجبر اتحاد الكرة على إقامة 4 جولات فقط من الدوري -للأندية المشاركة قاريًا-، ليصل إجمالي ما خاضته هذه الفرق في المسابقة إلى 15 مباراة بحلول نهاية شهر أبريل.

وستتوقف هذه الأندية عن اللعب محليًا مرة أخرى في حالة التأهل إلى الدور قبل النهائي الذي سيقام يومي 6 و13 مايو، ليكون بإمكانها لعب جولتين محليتين بعدها يومي 18 و23 مايو ليصل إجمالي المباريات بالدوري إلى 17 مباراة، قبل إقامة النهائي القاري يوم 29 من نفس الشهر.

نهاية الدور الأول من الدوري -بالنسبة للأندية المشاركة قاريًا على الأقل- قد يستمر حتى منتصف يونيو بسبب فترة التوقف الدولي للمنتخبات التي ستقام في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو.

التوقف حتى منتصف يونيو وعودة المنافسة يوم 18 من الشهر نفسه على الأقل، سيصاحبه تضارب كبير في عدد المباريات التي خاضها كل فريق كما حدث في الموسم المنتهي مؤخرًا، مما سيؤدي إلى ضغط كبير في الدور الثاني لإقامة المؤجلات وإنهاء الدوري قبل مرور عام كامل على بدايته.

إقامة 17 جولة هي عمر الدور الثاني بداية من 18 يونيو بمعدل مباراة كل 4 أيام يعني الحاجة إلى 68 يومًا لإنهاء الدوري، ليصبح الموعد التقريبي لنهاية المسابقة هو نهاية أغسطس وذلك بغض النظر نهائيًا عن إقامة كأس مصر في نسخته المقبلة أو أي مؤجلات أخرى قد تطرأ.