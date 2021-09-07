مريم الهضيبي تتوج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة على حساب هنا جودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

توجت مريم الهضيبي لاعبة النادي الأهلي لتنس الطاولة، ببطولة أفريقيا سيدات على حساب هنا جودة.

وكتبت مريم الهضيبي التاريخ، بالفوز على هنا جودة في نهائي فردي السيدات لبطولة افريقيا لتنس الطاولة بنتيجة (4-3).

وحولت الهضيبي تأخرها في نتيجة الأشواط من (3-1) لصالح هنا جودة، لفوز بنتيجة (4-3).

وكانت هنا جودة فازت على دينا مشرف بنتيجة 4-2 في مباراة نصف النهائي للتأهل إلى النهائي.

بينما نجحت مريم الهضيبي في التأهل للمباراة النهائية بعد مباراة ماراثونية بالفوز أمام يسرا أشرف حلمي بنتيجة 4-2.