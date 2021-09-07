محمود شبانة: حققت حلم حياتي.. وسأقاتل من أجل الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي شباي:

أبدى الوافد الجديد على صفوف القلعة البيضاء، محمود شبانة، سعادته بإتمام إجراءات التعاقد معه بصورة رسمية وارتداء قميص نادي الزمالك، في الموسم المقبل.

وأضاف الوافد الجديد على القلعة البيضاء، خلال تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي لناديه، اليوم الثلاثاء:لقد حققت حلم حياتي وسعيد للغاية برد فعل جماهير نادي الزمالك على انضمامي للفريق، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، لذلك أشكرهم بشدة على دعمهم الكبير، وأعدهم بأن أقاتل من أجلهم".

وتابع شبانة:"لديّ العديد من الأهداف والأحلام التي أتمنى تحقيقها مع نادي الزمالك خلال المواسم المقبلة، والآن أنا لاعب في نادي الزمالك بطل الدوري، وسأسعى بكل قوة للمساهمة مع زملائي في التتويج بالعديد من البطولات المحلية والقارية".

وأتم لاعب أسوان السابق تصريحاته بتوجيه الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمسؤولين في النادي على ثقتهم في اختياره، قائلا:"أعدهم بأن أبذل كل ما بوسعي لتقديم المطلوب".

وكان نادي الزمالك، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، تعاقده رسميًا مع محمود شبانة مدافع فريق أسوان ليكون الصفقة الثانية للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية.