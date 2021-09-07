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رابطة الدوري الممتاز.. فتح باب الترشيح ووضع شروط القبول

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب الترشيحات لانتخاب أعضاء رابطة الممتاز هذا الشهر.

وطلب الاتحاد من أندية الدوري المماز ترشيح عضوا واحد لكل نادي من بين الـ18 نادياً المشاركين في الدوري الممتاز في موعد أقصاه 14 سبتمبر الحالي...زز

ومن المقرر عقد الانتخابات يوم 19 سبتمبر الجاري ليتم اختيار 5 أعضاء فقط من بين الـ18 المرشحين، على أن يكون المرشحين من خارج أعضاء مجالس إدارات الأندية وخارج الإطار الوظيفي بها.

وبعد مراجعة شروط عضوية الرابطة يومي 15 و16 سبتمبر ثم الانتخابات يوم 19 من الشهر ذاته، سينعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي للرابطة يوم 22 سبتمبر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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