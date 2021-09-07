اتحاد الكرة يعلن.. موعد استئناف كأس مصر.. سوبر "الأهلي والطلائع" وانطلاق الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، عن مواعيد استئناف النشاط الكروي، بإقامة مباراة السوبر عن الماضي، بالإضافة إلى موعد استئناف بطولة كأس مصر، وانطلاق البطولة الجديدة لدوري WE المصري.

وقرر اتحاد الكرة استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.

وأشار بيان اتحاد الكرة إلى أن مباراتي دور الـ16 لكأس مصر والتي تجمع كل من الأهلي مع إنبي وسموحة مع بيراميدز يوم 25 سبتمبر، على أن تقام مباراة دور الـ8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر.

وتقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية لكأس مصر يوم 19 أكتوبر.

وأكد اتحاد الكرة أن انطلاق مسابقة دوري WE المصري يوم 25 أكتوبر المقبل.