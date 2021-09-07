الاستئناف تعلن موعد النظر في تظلم الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة المصري، نظر التظلم الذي تقدم به نادي الزمالك ضد العقوبات الموقعة عليه مؤخرًا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة، فإن الشوربجي حدد موعدًا غايته الأسبوع القادم، لبداية النظر في التظلم الذي تقدمت به إدارة الزمالك.

وكان الزمالك قد تقدم بتظلم ضد العقوبات التي وقعتها لجنة المسابقة في اتحاد الكرة ضده، بعد أحداث مباراة الجولة الأخيرة من دوري We المصري.

وأوضح الشوربجي أن تظلم نادي الزمالك وصل إلى لجنة الاستئناف خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة.

الجدير بالذكر أن من بين العقوبات الموقعة على نادي الزمالك، إيقاف لاعبه محمود عبد الرازق "شيكابالا" لمدة ثمانية شهور.