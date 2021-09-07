شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. حسين حجازى أول مدرب وطنى يقود منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر حسين حجازى أحد رموز الكرة المصرية أول مدرب وطنى يتولى تدريب منتخب مصر، لمدة 4 سنوات في الفترة ما بين 1920 إلى 1924، وأعقبه جيمس ماكرى المدرب الاسكتلندى، في الفترة من 1934 إلى 1936،وهي الفترة التي شهدت مشاركة مصر في كأس العالم بإيطاليا وهي المشاركة المونديالية الأولى لمصر كأول منتخب عربى وأفريقي أيضا، قبل أن تعود قيادة المنتخب لمدرب مصرى وهو توفيق عبدالله في الفترة من 1940 إلى 1944.

بينما يعتبر حسام البدرى هو أخر مدرب وطنى يقود منتخب مصر، وقاد المنتخب للتأهل لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون كما قاد الفراعنة فى مباراتى انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022 قبل أن تتم إقالته.