تعرف على موعد مباراة إنجلترا وبولندا في تصفيات كأس العالم 2022

محمد الفلاح - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

يستأنف منتخب إنجلترا مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا حين يلاقي نظيره البولندي في الجولة السادسة.



ويتصدر منتخب إنجلترا مجموعتة التاسعة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات بالعلامة الكاملة، ويأتي خلفه منتخب بولندا برصيد 10 نقاط.

ويستضيف منتخب بولندا نظيره منتخب إنجلترا في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم، مساء الأربعاء 8 سبتمبر/ أيلول الحالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المُقرر أن تنقل الشبكة مباراة بولندا وإنجلترا على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD".