الامارات | كوريا تهزم لبنان وتتصدر تصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا تهزم لبنان وتتصدر تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره اللبناني 1 / صفر، اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022. وسجل تشانج هون كون هدف المباراة الوحيد لكوريا الجنوبية في الدقيقة 60. ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة مؤقتا في انتظار باقي نتائج الجولة، فيما تجمد رصيد منتخب لبنان عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الخامس (قبل الأخير).

يذكر أن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى تستكمل اليوم بمباراتين تجمع الأولى الإمارات وسوريا، وفي الثانية يواجه المنتخب العراقي نظيره الإيراني.

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