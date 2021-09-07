إلغاء رالي اليابان بسبب جائحة كورونا

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باريس: أُلغي رالي اليابان الذي كان يُفترَض أن يكون المرحلة النهائية من بطولة العالم للراليات بين 11 و14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بسبب تفشي جائحة كورونا، وفق ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

وقالت اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تنظيم الحدث في بيان إنه "نظراً لخصائص المسابقة التي تقام على الطرقات العامة مع التعاون الحتمي من جميع أفراد المجتمع المحلي، وحقيقة أن الحالات الطارئة لكوفيد-19 في اليابان تزداد يومياً وأن تحسن الوضع لا يزال غير متوقع، لم يكن لدينا للأسف إلا خيار إلغاء رالي اليابان 2021".

وقال منظمو بطولة العالم للراليات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي إنه من المقرر الإعلان عن جولة بديلة قريباً.

وهذا هو العام الثاني توالياً الذي يضطر فيه المنظمون إلى إلغاء رالي اليابان، والذي كان يفترض أن يعود إلى روزنامة السباقات العام الماضي للمرة الأولى منذ 2010.

بعد ثماني مراحل من السباقات، يتصدر الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) ترتيب السائقين برصيد 162 نقطة، متقدماً بفارق 38 نقطة عن زميله في الفريق الويلزي إلفين إيفانز والبلجيكي تييري نوفيل (هيونداي).

وفي ترتيب الصانعين، تتصدر تويوتا مع 348 نقطة، أمام هيونداي (307) وأم-سبورت فورد (135).

وتقام الجولة المقبلة وهي رالي الأكروبوليس الشهير في اليونان بين 9 و12 أيلول/سبتمبر الحالي، يعقبها سباقان آخران في الروزنامة في فنلندا (من 1 إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر) وإسبانيا (من 14 إلى 17 من الشهر نفسه).