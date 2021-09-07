فورمولا واحد: البريطاني راسل زميلاً لهاميلتون في مرسيدس

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لندن: أكد فريق مرسيدس، بطل العالم للفورمولا واحد في فئتي السائقين والصانعين، الثلاثاء، أن البريطاني جورج راسل سيكون الزميل الجديد لمواطنه لويس هاميلتون للموسم المقبل بعد انتقال الفنلندي فالتيري بوتاس إلى ألفا روميو.

وانتقل البريطاني الواعد البالغ 23 عاماً إلى الصانع الألماني بعد ثلاثة مواسم مع فريق وليامس، لا سيّما أنه قاد لصالح مرسيدس الموسم الماضي في سباق جائزة الصخير في البحرين نتيجة إصابة هاميلتون بفيروس كورونا.



وقال راسل في بيان من مرسيدس "إنه يوم مميز بالنسبة لي شخصياً ومهنياً".

وأضاف "سأكذب إن قلت إنني لم أكن مليئاً بالحماسة. إنها فرصة كبيرة وأريد أن أتمسك بها".

وتابع "لكن ليس لدي أي أوهام في ما يتعلق بحجم التحدي. سيكون منحنى تعليمياً حاداً".

وكان فريق مرسيدس أعلن الاثنين أن بوتاس سينتقل اعتباراً من 2022 إلى ألفا روميو بعقد لأعوام عدة.

ودافع الفنلندي ابن الـ32 عاماً عن ألوان مرسيدس منذ 2017 وقد لعب دوراً حاسماً في احتكار الفريق الألماني للقب الصانعين الذي توج به في المواسم السبعة الماضية، لكنه اكتفى بلعب دور المساند لهاميلتون الذي توج بلقب السائقين في المواسم الأربعة الماضية، رافعاً رصيده إلى سبعة ألقاب ما سمح له بمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر.