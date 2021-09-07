شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض عرض جالاتا سراى الأخير لشراء ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي العرض الأخير المقدم من نادي جالاتا سراي التركي، لشراء خدمات المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر، خلال الانتقالات الصيفية الحالية وقبل غلق باب الانتقالات في الدوري التركي غدا الأربعاء.

وكان عرض جالاتا سراي الأخير بشراء خدمات ديانج مقابل دفع 1.5 مليون دولار استعارة لمدة موسم مع وضع بند يمنحه حق شراء اللاعب مقابل 4 ملايين دولار بعد نهاية الموسم المقبل، وهو ما رفضه مسئولي الأهلي لأنه لم يأتي بجديد عما كان عليه العرض السابق.

وفي حال عدم تقديم جالاتا سراي عرضا جديدا قبل غلق باب القيد في تركيا في منتصف ليلة غد الأربعاء، فسيتم غلق ملف رحيل اللاعب وبقاؤه في الموسم المقبل، رغم أن اللاعب يضغط على إدارة الأهلي لقبول تجربة الاحتراف في تركيا.

ومن المقرر أن يستمر اليو ديانج في صفوف الأهلي بالموسم الجديد بعد فشل بيعه إلى جالاتا سراي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تعذر انتقاله للدوري التركي بسبب عدم الصول للحد الأدني من المبلغ المحدد لبيع اللاعب.

وتحدث أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي هن مفاوضات بيع ديانج إلى جالاتا سراي قائلا: " ديانج لاعب مميز جدا، ونسعى لاستثماره والاستفادة منه ماليا، تلقينا عرضا بالفعل من جالاتا سراي، ولكن لدينا حد أدنى لقبول العرض، وللأسف النادي التركي لم يصله، وحتى الآن اللاعب مستمر معنا".