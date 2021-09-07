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عمر عصر يصعد لنهائى البطولة الأفريقية لتنس الطاولة

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القاهرة - سامية سيد -  

 نجح عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة فى التأهل إلى نهائي البطولة الافريقية التى تقام بالكاميرون بعد الفوز على لاعب السنغال بنتيجة 4/0 .      .

 

ومن المقرر أن يلتقى عمر عصر مع لاعب نيجيريا بنهائي البطولة بتمام الساعة السابعة إلا الربع مساء اليوم .

 

من ناحية أخرى ، خسر احمد صالح لاعب المنتخب أمام منافسه النيجيري بنتيجة 3/2 ليفشل فى الوصول إلى نهائي أفريقيا.

 

ويلتقى فى السادسة مساء الثنائي هنا جودة مع نظيرتها  مريم الهضيبى لاعبتا منتخب تنس الطاولة فى مباراة نهائي البطولة الأفريقية التي تقام بالكاميرون .

 

وتحمل المباراة طابع مصرى تحت مسمى "نهائي مصرى اهلاوي" حيث أن الثنائي هنا ومريم  تلعبان للنادى الأهلى ، ليصبح النهائي بين لاعبتين مصريتين،  وتلعبان لنفس النادى الأهلى أيضا .

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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