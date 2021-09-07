شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يصعد لنهائى البطولة الأفريقية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة فى التأهل إلى نهائي البطولة الافريقية التى تقام بالكاميرون بعد الفوز على لاعب السنغال بنتيجة 4/0 . .

ومن المقرر أن يلتقى عمر عصر مع لاعب نيجيريا بنهائي البطولة بتمام الساعة السابعة إلا الربع مساء اليوم .

من ناحية أخرى ، خسر احمد صالح لاعب المنتخب أمام منافسه النيجيري بنتيجة 3/2 ليفشل فى الوصول إلى نهائي أفريقيا.

ويلتقى فى السادسة مساء الثنائي هنا جودة مع نظيرتها مريم الهضيبى لاعبتا منتخب تنس الطاولة فى مباراة نهائي البطولة الأفريقية التي تقام بالكاميرون .

وتحمل المباراة طابع مصرى تحت مسمى "نهائي مصرى اهلاوي" حيث أن الثنائي هنا ومريم تلعبان للنادى الأهلى ، ليصبح النهائي بين لاعبتين مصريتين، وتلعبان لنفس النادى الأهلى أيضا .