7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يوقع غرامات على حسام البدرى قبل صرف الشرط الجزائى ، الزمالك يُحدد 15 مليون جنيه "سقف" الفئة الأولى فى الفريق .
الزمالك يُحدد 15 مليون جنيه "سقف" الفئة الأولى فى الفريق
استقرت اللجنة التي تُدير نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تحديد سقف للاعبين الفئة الأولى في صفوف الفريق الكروى الأول، لا يتم تخطيه وذلك من أجل الحفاظ على حالة التوازن وتحقيق مبدأ العدالة داخل صفوف الفريق، وذلك منعًا لحدوث تفاوت بين اللاعبين وبعضها من حيث المقابل المادى، الأمر الذى قد يتسبب في حالة من الاستياء لدى البعض ويؤدى لعدم الاستقرار,
قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، بتوقيع غرامات على حسام البدرى المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، قبل صرف الشرط الجزائى المتفق عليه بين الطرفين بعد إقالة البدرى عقب مباراة الجابون .
كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أن رامى صبرى قائد الفريق البترولى أنهى إجراءات انتقاله إلى نادى فاركو الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات القادمة.
اتجاه لتعديل المكافآت والعقوبات فى لائحة الزمالك الجديدة
ينوي الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، تجهيز لائحة جديدة للفريق يتم تطبيقها بداية من الموسم المقبل.
ترشيح متعب وحسام غالى وجمعة لمنصب مدير المنتخب
دخل الثلاثى عماد متعب وحسام غالى ووائل جمعة دائرة ترشيحات اتحاد الكرة لتولى منصب مدير المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة خلفا لمحمد بركات مدير المنتخب السابق الذى تمت إقالته.
الأهلي يوافق على إعارة مصطفى البدرى لنادى فيوتشر اف سى لمدة موسمين
وافق النادى الأهلي على إعارة مصطفى البدرى لاعبه الجديد لصفوف فيوتشر اف سي لمدة موسمين، بعد إتمام تعاقده مع اللاعب لمدة 5 سنوات قادما من الإنتاج الحربى مقابل 7 ملايين جنيه.
أجرى مسئولى اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة ، اتصالاً هاتفياً مع إيهاب جلال المدير الفنى لنادى الإسماعيلى ، لمعرفة موقفه مع الدراويش أو أى فريق آخر ، حيث طلب مسئولى اتحاد الكرة ، من إيهاب جلال أن ينتظر ولا يوقع على عقود مع أى فريق لمدة 48 ساعة ، خاصة أنه أقرب المرشحين لتولى القيادة الفنية للمنتخب الوطنى خلفاً لحسام البدرى.