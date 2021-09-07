7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يوقع غرامات على حسام البدرى قبل صرف الشرط الجزائى ، الزمالك يُحدد 15 مليون جنيه "سقف" الفئة الأولى فى الفريق .

الزمالك يُحدد 15 مليون جنيه "سقف" الفئة الأولى فى الفريق

استقرت اللجنة التي تُدير نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تحديد سقف للاعبين الفئة الأولى في صفوف الفريق الكروى الأول، لا يتم تخطيه وذلك من أجل الحفاظ على حالة التوازن وتحقيق مبدأ العدالة داخل صفوف الفريق، وذلك منعًا لحدوث تفاوت بين اللاعبين وبعضها من حيث المقابل المادى، الأمر الذى قد يتسبب في حالة من الاستياء لدى البعض ويؤدى لعدم الاستقرار,

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، بتوقيع غرامات على حسام البدرى المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، قبل صرف الشرط الجزائى المتفق عليه بين الطرفين بعد إقالة البدرى عقب مباراة الجابون .

كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أن رامى صبرى قائد الفريق البترولى أنهى إجراءات انتقاله إلى نادى فاركو الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الصفقة رسميا خلال الساعات القادمة.