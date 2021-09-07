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عقلة الإصبع فى الرياضة المصرية.. هنا جودة الأصغر سنا والأكثر القاباً

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القاهرة - سامية سيد - العمر مجرد رقم ..مقولة ترددت كثيرا لتعكس الاحتفاظ بالمهارات الفنية والقدرة الجسدية على تحقيق الإنجازات ولكن هنا جودة  نموذج مختلف عن كل ما هو متعارف عليه بعد أن اصبحت أيقونة فى تنس الطاولة بعد أن صعدت لنهائي بطولة افريقيا للسيدات والتى تقام بالكاميرون بعد الفوز على دينا مشرف  بنصف النهائي لتكون اصغر لاعبة فى تاريخ الطاولة التى تصعد لنهائي أفريقيا.

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كما تمكنت خلال البطولة أن تفوز على اللاعبة اوفيونج أديم التى تبلغ من العمر 34 عاما ، والمصنفة رقم 119 عالميا ، بنتيجة  3/1 فى الاشواط  و 1/0 فى عدد المواجهات  لمصر  لتخاف الأنظار اليها لمتابعى البطولة الافريقية 

 

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ولم تتوقف انجازات الصغيرة عند ذلك   بل تعد أصغر لاعبة تشارك في دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو،  حيث تسلمت بطاقة المشاركة الخاصة بها وسافرت مع المنتخب الى طوكيو. 

 

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وسبق لهنا جودة أن توجت ببطولة الجمهورية بالفوز على فرح عبدالعزيز لاعبة الزمالك فى النهائي رغم فارق السن بين اللاعبتان

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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