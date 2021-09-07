شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتجه لاستئناف مباريات كأس مصر أواخر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يسود اتجاه لدى اللجنة التى تدير اتحاد الكرة فى الوقت الحالى، لاستئناف الموسم الجديد ببطولة كأس مصر الخاصة بالموسم الماضى، على أن تقام المباريات أواخر سبتمبر الجارى، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت جدلا حول مصير كأس مصر ومواعيد مبارياته المتبقية.

ويلتقي الزمالك مع أسوان في الدور نصف النهائي، بينما يواجه الأهلي فريق انبي في دور الـ16، وبيراميدز مع سموحة، والفائز من كل مباراة يواجه الآخر في ربع النهائي والفائز يلتقي مع بتروجت في نصف النهائي.

ويفكر مسئولو اتحاد الكرة جديا فى استئناف مباريات كأس مصر في ظل تمسك معظم الأندية باستمرار البطولة وعدم إلغائها.

وكان اتحاد الكرة قرر منح الأندية راحة إجبارية حتى 21 سبتمبر الجاري بعد تلاحم الموسمين السابقين في الدوري مما شكل ضغطا إلى اللاعبين.