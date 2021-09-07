شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: الأهلى أرسل القسط الأخير من صفقة طاهر وعلاقتنا مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن النادى الأهلى أنهى سداد قيمة صفقة طاهر محمد طاهر بعد إرسال القسط الأخير، وأضاف عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن العلاقة بين المقاولون والأهلى أكثر من مميزة.

أضاف عضو المقاولون، أن عقد طاهر يتضمن بعض المستحقات للنادى كحق لرعاية طاهر مثل المشاركة مع المنتخب والتتويج بالبطولات، مؤكداً أن الأهلى يقوم بسداد تلك المستحقات في وقتها.

وقرر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، الاستغناء عن خدمات 9 لاعبين دفعة واحدة، فى إطار خطة المقاولون لتجديد دماء الفريق فى الفترة المقبلة استعداداً للموسم القادم.

وجاءت أسماء المستبعدين التسعة من الحسابات الفنية للمقاولون كالتالى: إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكى، أحمد شكرى، أحمد مجدى، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى والنيجيرى إيدو موسيس لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق فى معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.