شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خليفة حسام البدرى فى تدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو حاليا فوق صوت المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى المدير الفنى السابق على خلفية التعادل مع الجابون 1-1 فى تصفيات كأس العالم.

س: كيف يفكر اتحاد الكرة بعد إقالة حسام البدرى؟

ج: يفاضل اتحاد الكرة حاليا بين فكرة المدير الفنى الأجنبى لمنتخب مصر أو الوطنى ولم يتم حسم القرار النهائى حتى الأن.

س: من المدربين المطروحين على طاولة الجبلاية؟

ج: هناك أكثر من مدرب أجنبى مثل فايلر مدرب الأهلى السابق وهيكتور كوبر مدرب المنتخب السابق والبرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى للجبلاية، ومن المدربين المحليين يتصدر إيهاب جلال المشهد وشوقى غريب أيضا.

س: من الأقرب لتدريب المنتخب من هذه الأسماء؟

ج: فى حالة الاستقرار على مدرب أجنبى سيكون نيلو فينجادا الأقرب لتواجده فى مصر، أما فى حالة تعيين مدرب مصر فالأقرب ايهاب جلال أو شوقى غريب.

س: متى يعلن اتحاد الكرة عن القرار النهائى؟

ج: وفقا لبيان اتحاد الكرة ، سيتم الاعلان اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

س: هل سيحصل حسام البدرى على الشرط الجزائى؟

ج: لم يتم حسم هذا الامر حيث قرر اتحاد الكرة توقيع غرامات على البدرى بعد رحيله بسبب ظهوره فى بعض القنوات دون اذن فضلا عن سفره للخارج دون علم الجبلاية.