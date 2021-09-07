شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي مصرى أهلاوي بالبطولة الإفريقية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقى بعد قليل الثنائي هنا جودة مع نظيرتها مريم الهضيبى لاعبتا منتخب تنس الطاولة فى منافسات نهائي البطولة الأفريقية التي تقام بالكاميرون .

وتحمل المباراة طابع مصرى تحت مسمى ..نهائي مصرى اهلاوي حيث أن الثنائي هنا ومريم تلعبان للنادى الأهلى ، ليصبح النهائي بين لاعبتين مصريتين، وتلعبان لنفس النادى الأهلى أيضا .

كما أن نصف النهائي كانت دينا مشرف ويسرا أشرف لاعبتا الأهلى ايضا فى منافسات النصف نهعىي لكنهما ودعا البطولة

نجحت مريم الهـضيبي لاعبة منتخب تنس الطاولة فى الفوز على يسرا أشـرف حلمي بنتيجة 4/2 وتأهلت الـى نهائي بطولة أفريقيا لتنس الـطاولة التى تقام بالكاميرون.

بينما هنا جودة قد تأهلت إلى النهائي بالفوز على دينا مشرف أفضل لاعبة فى مصر والمصنفة رقم 38 على مستوى العالم.