فاركو يتعاقد مع لاعب بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز عن تعاقده مع محمود حمادة لاعب نادي بيراميدز بعقد يربط اللاعب بالفريق لمدة 4 مواسم.

وحسبما أفاد المركز الإعلامي في نادي فاركو فإن الصفقة تمت بعد طلب من جانب مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق.

وتعد صفقة محمد حمادة هي السابعة للفريق بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى من بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة.

وتسعى إدارة النادي لعقد المزيد من الصفقات من أجل تقوية الفريق في موسمه الأول في دوري We المصري.