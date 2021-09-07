رسميا.. مالاتيا سبور يعلن التعاقد مع والتر بواليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي مالاتيا سبور التركي، ضم والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي رسميا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وضم مالاتيا مهاجم الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الفريق التركي في شرائه نهائيًا بداية من الموسم المقبل.

ونشر النادي التركي صور توقيع بواليا لعقود انضمامه لمالاتيا سبور، عبر الحساب الرسمي للنادي التركي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وسينتقل بواليا للعب في مالاتيا سبور الذي يضم بين صفوفه المصري كريم حافظ الظهير الأيسر للفريق.

الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع بواليا قادمًا من الجونة، إلا أنه فضل رحيله خلال الفترة الحالية لفتح المجال أمام قيد الوافدين حديثًا بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.