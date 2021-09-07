جالاتا سراي يرغب في ضم النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

زعمت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي جالاتا سراي التركي استفسر من أرسنال عن إمكانية التعاقد مع محمد النني لاعب الجانرز قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية في تركيا.

وسبق للنني اللعب بالدوري التركي بين صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة خلال الفترة بين سبتمبر 2019 وحتى أغسطس 2020.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي" فإن إدارة النادي التركي تواصلت مع أرسنال من أجل الاستفسار عن إمكانية ضم البالغ من العمر 29 عاما.

وأشارت "سكاي" إلى أن أرسنال قد يحاول تحقيق استفادة مالية من النني بدلا من رؤيته يغادر ملعب الإمارات مجانا بحلول العام المقبل (ينتهي عقده مع أرسنال بنهاية يونيو 2022).

جدير بالذكر أن قناة NTV SPOR التركية أشارت قبل عدة أيام إلى أن بشكتاش أعاد اهتمامه بالدولي المصري ويحاول ضمه قبل غلق نافذة الانتقالات غدًا الأربعاء.