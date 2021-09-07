أحد الوكلاء يعرض مارتن يول لتدريب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عرضت إحدى شركات التسويق الرياضي، المدرب الهولندي مارتن يول على اتحاد الكرة من أجل تولي مهاجم تدريب المنتخب الوطني.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إقالة المدرب حسام البدري، يوم الاثنين، وذلك عقب التعادل مع الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن اتحاد الكرة أنه تم فتح اجتماع عاجل من أجل التعاقد مع مدير فني جديد لخلافة البدري، على أن يتم الانتهاء من الملف خلال 48 ساعة بحسب ما جاء في بيان اتحاد الكرة.

وعرضت إحدى شركات التسويق الرياضي المدرب مارتن يول - 65 عامًا - على اتحاد الكرة من أجل قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وكان مارتن يول قد قاد عدد من الفرق لعل أبرزها توتنهام وأياكس والنادي الأهلي الذي تولى تدريبه عام 2016.