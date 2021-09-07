صفقة الزمالك الثانية يصل مقر النادي لإتمام التعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يتواجد محمود شبانة مدافع أسوان في مقر نادي الزمالك لإتمام التعاقد مع الفريق الأبيض بشكل رسمي.

وأوضح مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شبانة سيوقع عقود انضمامه للفريق اليوم، ليصبح ثاني صفقات الزمالك الصيفية.

وكان شبانة أعلن سابقا توقيع عقود مبدئية للانتقال لنادي الزمالك، كاشفًا أنه فضل الانتقال للزمالك عن عروض أخرى حصل عليها مؤخرًا.

ولعب شبانة الموسم الماضي مع أسوان 30 مباراة بالدوري، سجل خلالهم 4 أهداف، ومباراتين بالكأس.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك أعلن مؤخرًا التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد قادمًا من صفوف المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر، كما عاد من الإعارة عمر السعيد، ومصطفى فتحي، ومحمد صبحي، ومحمد أوناجم.