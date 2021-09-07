خاص.. علي ماهر مديرا فنيا لفيوتشر.. ومحمد يوسف مستشارًا فنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر داخل نادي فيوتشر اف سي، أن إدارة النادي أتمت التعاقد مع علي ماهر ليقود الفريق فنيا في الدوري الموسم المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الإدارة اتفقت مع محمد يوسف لتولي منصب المستشار الفني للفريق.

وأكمل المصدر: "عبدالظاهر السقا سيتولى منصب مدير الكرة في الفريق".

وأضاف المصدر أن علي ماهر بدأ مهام عمله مع الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز بشكل رسمي صباح اليوم.

واستحوذت شركة فيوتشر على نادي كوكاكولا الصاعد حديثا للممتاز للمرة الأولى في تاريخه.