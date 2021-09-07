المقاولون لمصراوي: قررنا الاستغناء عن 10 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أعلن محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب استغناء الفريق عن ١٠ لاعبين خلال الفترة الجارية.

وقال عادل في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن عماد النحاس المدير الفني للفريق طلب الاستغناء عن هؤلاء اللاعبين لعدم الحاجة لهم في الفترة المقبلة.

وذكر المشرف على الكرة بالمقاولون أن اللاعبين هم: أحمد مجدي، وأحمد شكري، وعبدالوهاب إسماعيل، ووسيم النغموشي، وعبدالرحمن فاروق، وايدو موسيس، وإبراهيم صلاح، وهيثم الجويني، وأحمد حسن مكي، ومحمد علي.

وتابع أن كل هؤلاء اللاعبين مميزين وعلى مستوي فني عالي ولكن لم يوفقوا في المقاولون العرب خلال الفترة الماضية.

وأتم أن الفترة المقبلة سيتم اللإعلان عن الصفقات الجديدة في مؤتمر صحفي.