مشاهدة مباراة السعودية وعمان في بث مباشر كورة لايف بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية وعمان في قمة مباريات اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، لحساب الجولة الثانية من المرحلة الثالثة والأخيرة.

يبدأ بث مباشر مباراة السعودية وعمان على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مسقط. عند الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، الساعة 20:00 بتوقيت سلطنة عُمان.

وستنقل أحداث هذا اللقاء المرتقب بين الأشقاء العرب على قناة SSC الرياضية السعودية (السابعة) بصوت المعلق الرياضي السعودي الشهير «فهد العتيبي»، كما تنقل على قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية، والقناة الرياضية العمانية بصوت المعلق أحمد الكعبي.

ويتشارك الأخضر السعودي شقيقه العُماني بعد فوزهم المميز على فيتنام واليابان، في صدارة المجموعة الثانية مع المنتخب الاسترالي، برصيد 3 نقاط لكل فريق، بينما تذيلت منتخبات اليابان والصين وفيتنام دون أي نقاط.

واستهل المنتخب السعودي مشواره في تصفيات مونديال قطر 2022 بفوز ثمين أمام ضيفه فيتنام بعدما قلب تأخره بهدف في الشوط الأول، إلى فوز رائع في الشوط الثاني بنتيجة 1/3، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض نهاية الأسبوع الماضي.

على الجانب الآخر أسقط منتخب عمان، المصنف الأول على قارة آسيا «منتخب اليابان»، بهدف دون رد في عقر داره بمدينة سويتا اليابانية بالجولة الأولى من هذه التصفيات، سجله اللاعب البديل عصام الصبحي في الدقيقة 88 بعد 4 دقائق فقط من مشاركته بدلاً من الأغبري.

جدير بالذكر ان آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين تعود الى يوم 2-12-2019 في كأس الخليج العربي، وفاز وقتها الأخضر بنتيجة 3-1، سجل للسعودية كلا من فراس البريكان وهتان باهيري (هدفين)، بينما سجل لعمان اللاعب “المنذر ربيع العلوي”.

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