بث مباشر : شاهد مباراة سوريا والامارات في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

شاهد مباراة سوريا والامارات في تصفيات كأس العالم 2022 في بث مباشر على رابط يلا شوت، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثالثة والأخيرة.

يستقبل المنتخب السوري شقيقه الاماراتي على ستاد الملك عبدالله الثاني بمدينة القويسمة بالعاصمة الأردنية عمان، في مباراة قوية وهامة ضمن مباريات الجولة الثانية في المجموعة الأولى والتي تضم كذلك منتخبات “العراق وكوريا الجنوبية وإيران ولبنان”.

تنطلق صافرة بداية مباراة سوريا والامارات في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة سوريا والامارات في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة السعودية الرياضية Ssc 5 بصوت المعلق الرياضي “مشاري القرني”، كما تنقل ايضا المباراة على القناة الرابعة العراقية بصوت المعلق الرياضي “لؤي عمران الشمري”.

كان منتخب الامارات قد استهل مشواره في تصفيات مونديال قطر 2022 بالتعادل بدون اهداف امام ضيفه منتخب لبنان رغم أفضلية للأبيض الذي سنحت لمهاجميه أكثر من فرصة لم ينجحوا في استغلالها.

في المقابل سقط منتخب نسور قاسيون السوري في خسارة مؤلمة بهدف دون رد أمام مضيفه الإيراني على ملعب آزادي في طهران، بمستهل مشوار الفريقين بمنافسات المجموعة الأولى بالمرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب إيران المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط ليستفيد من سقوط كوريا الجنوبية في فخ التعادل السلبي أمام منتخب العراق.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

وتعود آخر مواجهة رسمية جمعت بين المنتخبين الي يوم 5-6-2016 عندما ألتقيا في نحديد المركز الثالث ببطولة كأس ملك تايلند الدولية 2016 ، وفاز وقتها المنتخب السوري بهدف نظيف سجله اللاعب “محمود كمال المواس”.

وتعتبر مواجهة سوريا والامارات اليوم هي الثانية في تاريخ لقاءات المنتخبين بالتصفيات المونديالية، حيث كانا قد ألتقيا في تصفيات كأس العالم 2010 ضمن المرحلة الثالثة وتعادلا في مباراة الذهاب 1-1، وفي الإياب فاز المنتخب السوري 3-1.