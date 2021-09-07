بث مباشر : شاهد مباراة تونس وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

شاهد مباراة تونس وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2022 في بث مباشر على رابط يلا شوت، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 7-9-2021، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

تنطلق صافرة بداية مباراة تونس وزامبيا في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب “ليفي مواناواسا ستاديوم” بمدينة ندولا.

وتنقل مباراة تونس وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة سبورت كلوب 1 الصربية، كما تنقل على قناة ليبيا 218، وينقل اللقاء بالمجان عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

كان المنتخب التونسي قد حقق الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب غينيا الاستوائية، في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

في المقابل نجح منتخب زامبيا في الفوز بمباراته الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 على موريتانيا بنتيجة 2-1.

وسيسعي نسور قرطاج اليوم بقيادة المدرب “منذر الكبير” الى تحقيق الفوز للأنفراد بصدارة المجموعة لفض الشراكة مع مضيفه الزامبي.

جدير بالذكر ان آخر مواجهة جمعت بين تونس وزامبيا تعود الى يوم 22-1-2015 في كأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت فوز نسور قرطاج 2-1، سجل أحمد العكايشي وياسين الشيخاوي.

تونس 1-0 زامبيا

تصفيات كأس العالم 2022 – الجولة الثانية

ملعب “ليفي مواناواسا ستاديوم”

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