التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام عمان في تصفيات كأس العالم 2022

ينوي المدير الفني لمنتخب السعودية «هيرفي رونار» مهاجمة نظيره العماني بنفس الأسلوب الذي هاجم به فيتنام في المباراة الماضية، حين يحل ضيفًا عليه مساء اليوم الثلاثاء في ملعب مجمع السلطان قابوس بمسقط، ضمن الجولة الثانية من المرحلة الأخيرة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومن المتوقع أن يبدأ الثلاثي «فهد المولد وصالح الشهري وسالم الدوسري» في خط هجوم منتخب السعودية، الأمر الذي سيحتم على منتخب عمان اللعب بحذر دفاعي كبير، وانتظار فرصة اللعب المرتد تمامًا كما فعل في مباراة اليابان التي انتهت لصالحه في الدقيقة 88.

وتنطلق مباراة السعودية وعمان على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مسقط. عند الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، الساعة 20:00 بتوقيت سلطنة عُمان.

وينقل بث مباشر المباراة على قناة SSC الرياضية السعودية (السابعة) بصوت المعلق الرياضي السعودي الشهير «فهد العتيبي»، كما تنقل على قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية، والقناة الرياضية العمانية بصوت المعلق أحمد الكعبي.

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام عمان اليوم

عبد الله العويس

ياسر الشهراني – عبد الله مادو – عبد الإله العمري – سلطان الغنام

عبد الإله المالكي – محمد كنو

سلمان الفرج

فهد المولد – صالح الشهري – سالم الدوسري

ويتشارك الأخضر السعودي شقيقه العُماني بعد فوزهم المميز على فيتنام واليابان، في صدارة المجموعة الثانية مع المنتخب الاسترالي، برصيد 3 نقاط لكل فريق، بينما تذيلت منتخبات اليابان والصين وفيتنام دون أي نقاط.

جدير بالذكر ان آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين تعود الى يوم 2-12-2019 في كأس الخليج العربي، وفاز وقتها الأخضر بنتيجة 3-1، سجل للسعودية كلا من فراس البريكان وهتان باهيري (هدفين)، بينما سجل لعمان اللاعب “المنذر ربيع العلوي”.