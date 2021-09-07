بث مباشر : شاهد مباراة عمان والسعودية في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

شاهد مباراة السعودية وعمان في بث مباشر مع يلا شوت، بقمة مباريات اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، لحساب الجولة الثانية من المرحلة الثالثة والأخيرة.

تنطلق مباراة السعودية وعمان على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مسقط. عند الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، الساعة 20:00 بتوقيت سلطنة عُمان.

وينقل بث مباشر المباراة على قناة SSC الرياضية السعودية (السابعة) بصوت المعلق الرياضي السعودي الشهير «فهد العتيبي»، كما تنقل على قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية، والقناة الرياضية العمانية بصوت المعلق أحمد الكعبي.

واستهل المنتخب السعودي مشواره في تصفيات مونديال قطر 2022 بفوز ثمين أمام ضيفه فيتنام بعدما قلب تأخره بهدف في الشوط الأول، إلى فوز رائع في الشوط الثاني بنتيجة 1/3، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض نهاية الأسبوع الماضي.

على الجانب الآخر أسقط منتخب عمان، المصنف الأول على قارة آسيا «منتخب اليابان»، بهدف دون رد في عقر داره بمدينة سويتا اليابانية بالجولة الأولى من هذه التصفيات، سجله اللاعب البديل عصام الصبحي في الدقيقة 88 بعد 4 دقائق فقط من مشاركته بدلاً من الأغبري.

وأظهر منتخب عمان تحت قيادة مدربه الكرواتي المخضرم برانكو إيفانكوفيتش قدرات بدنية وفنية رائعة أمام اليابان، ما مكنه من العودة إلى مسقط بفوز تاريخي، هو الأول من نوعه في تاريخ مواجهاته أمام اليابان.

ويتشارك الأخضر السعودي شقيقه العُماني بعد فوزهم المميز على فيتنام واليابان، في صدارة المجموعة الثانية مع المنتخب الاسترالي، برصيد 3 نقاط لكل فريق، بينما تذيلت منتخبات اليابان والصين وفيتنام دون أي نقاط.

جدير بالذكر ان آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين تعود الى يوم 2-12-2019 في كأس الخليج العربي، وفاز وقتها الأخضر بنتيجة 3-1، سجل للسعودية كلا من فراس البريكان وهتان باهيري (هدفين)، بينما سجل لعمان اللاعب “المنذر ربيع العلوي”.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة عمان والسعودية في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت