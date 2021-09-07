بعد الإقالة.. اتحاد الكرة يرفض سداد الشرط الجزائي لـ حسام البدري.. ويقرر توقيع غرامات عليه

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن اللجنة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري لكرة القدم قررت توقيع غرامات على حسام البدري، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطني، قبل سداد الشرط الجزائى المتفق عليه بين الطرفين بعد إقالة المدرب عقب مباراة منتخب مصر والجابون .

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن الغرامات التي وقعها اتحاد الكرة على البدري وفقاً للائحة الجبلاية هي: الظهور فى الإعلام دون الحصول على إذن مسبق، والسفر خارج البلاد دون الحصول على إذن أيضاً .

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد حسام البدري راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن، أمس الإثنين، عن إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب المصري، بعد تعادل الفريق مع الجابون، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

وبدأت وسائل الإعلام تتحدث عن المرشحين لخلافته، مشيرة إلى 6 أشخاص ثلاثة أجانب وثلاثة مصريين.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن المرشحين لخلافة البدري هم: نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة، والمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، والمدرب السويسري رينيه فايلر، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وحسام حسن، وإيهاب جلال.