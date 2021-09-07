شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الأمل في المنتخب الأولمبى لاستعادة أمجاد الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن يتم الاعتماد في الفترة المقبلة على عناصر المنتخب الأولمبى بشكل رئيسى في المنتخب الأول مع إضافة بعد العناصر الأخرى من اللاعبين أصحاب الخبرات مثل صلاح والننى، وذلك لبناء جيل جديد قادر على تحقيق الانجازات.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر برنامج "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت: بالنتائج المنتخب لم يتعرض لهزيمة حتى الآن ولكن كل التعليق على الأداء، وتحدثت مع أعضاء الجهاز الفنى السابق وأكدوا أن هناك إجهاد بدنى كبير جداً بسبب الدورى وتلاحم المواسم.

أَضاف: سمعنا الكثير من الأسماء المرشحة لخلافة البدرى مثل فينجادا، وتم ترشيحه على الأقل حتى مباراة ليبيا، والبعض تحدث عن حسام حسن وإيهاب جلال، هناك من طالب بعودة كوبر أيضاً.

واصل: المنتخب في مباراة أنجولا كانت التعليمات هو البدء بالكرة من تحت لكن اللاعبين لم يستجيبوا واعتمدوا على الكرات الطولية لأنهم غير منسجمين، أعتقد أن المنتخب الأولمبى يستحق فرصة أكبر مع إضافة بعض العناصر الكبيرة مثل صلاح والننى وبعض اللاعبين، وحتى لو لم يحصلوا على أفريقيا سيكتسبوا ثقة وخبرة ويلعبون بشكل أفضل في كأس العالم.