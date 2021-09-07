شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة يصل مقر الزمالك تمهيدا لاعلان انضمامه للفريق الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر محمود شبانة مدافع أسوان إلى مقر نادى الزمالك منذ قليل تمهيدا للتوقيع رسميا للنادي واتمام انتقاله لصفوف الأبيض بداية من الموسم المقبل.

ومن المقرر ان يعلن نادي الزمالك عن انضمام محمود شبانة رسميا بعد قليل ، علي ان ينضم اللاعب للتدريبات غدا بناءا علي توصية الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

من ناحية أخرى استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي خوض 3 وديات خلال معسكر الفريق المقرر اقامته 14 سبتمبر الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وقرر كارتيرون ان يخوض الفريق 3 مباريات ودية مبدئيا خلال معسكر برج العرب، مع إمكانية زيادتها وفقا لمواعيد بداية الموسم الجديد، وكذلك وفقا للحالة الفنية والبدنية للاعبين ومدي استجابتهم داخل المعسكر.

وينوي الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، تجهيز لائحة جديدة للفريق يتم تطبيقها بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني ان المدير الفني يرغب في تغليظ بعض العقوبات منها الخروج عن النص في المعسكرات، وكذلك ينوي كارتيرون زيادة المكافات وخاصة مكافأة الحصول علي لقب دوري ابطال افريقيا ، والحفاظ علي الدورى للموسم الثاني علي التوالي لتحفيز اللاعبين لحصد البطولتين.

ومن المقرر ان ينتهي الجهاز الفني من اللائحة الجديدة خلال أيام لعرضها علي اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، قبل تطبيقها رسميا، ومن المتوقع ان يتم تطبيق اللائحة بداية من المعسكر المغلق المقرر انطلاقها يوم 14 سبتمبر الجاري.