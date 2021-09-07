شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بعيد ميلاد "ملك الحركات": أحد أفراد الجيل الذهبي للأهلي والكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر تويتر، بعيد ميلاد محمد بركات نجم القلعة الحمراء السابق، ونشر حساب الأهلى صورة لـ "ملك الحركات" وعلق "نحتفل اليوم بعيد ميلاد ملك الحركات أحد أفراد الجيل الذهبي للأهلي والكرة المصرية … محمد بركات نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".



الاهلى



بركات

ويحتفل محمد بركات، نجم الأهلى السابق ومدير منتخب مصر اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ45، حيث إنه من مواليد 7 سبتمبر 1976، ويعد "الزئبقى" محمد بركات أحد أهم لاعبى الكرة المصرية فى العشرين عاماً الأخيرة، ويحظى بشعبية كبيرة بعدما ساهم فى فوز مصر بكأس أمم أفريقيا لعام 2006، كما ساهم فى فوز الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقى 3 مرات أيضاً.

وكشف محمد بركات، في وقت سابق، أن هناك خطأ شائعا فيما يتعلق بتاريخ ميلاده، وأن العديد من وسائل الإعلام تحتفل بعيد ميلاده يوم 20 نوفمبر، ولكن فى الحقيقة تاريخ ميلاده الأصلى والرسمى هو 7 سبتمبر 1976.

ويمتلك محمد بركات حياة أشبه بالفيلم السينمائى، الذى يمر بمجموعة من المطبات الصعبة والمفاجآت المذهلة التى غيرت كل حياته، فيما لعبت الصدفة الدور الأكبر فى حياة هذا اللاعب الموهوب، وحولها الحظ من قمة اليأس إلى منتهى الأمل ومن الفشل إلى النجاح.

ويقول الزئبقى، "لعبت الكرة بالصدفة حينما شاهدنى عمى ألعب فى الشارع وقال لى إننى موهوب، وقام بعدة اتصالات بصديقه حمادة إمام كابتن نادى الزمالك وحصل على كارت توصية للانضمام لناشئى الزمالك.. لكننى ذهبت فى وقت لم يكن فيه اختبارات ولم أجد من يشاهدنى فقررت العودة بعد مشورة والدى.. وأثناء العودة للبيت لم تفارق الدموع عينى.. لقد تبخر الحلم وسأل أحد المارة والدى عن سبب دموعى فحكى له القصة فأبلغه أنه مدرب فى نادى السكة الحديد ومستعد لضمى الآن لو وجد لدى الموهبة، وفعلاً شاهدنى وضمنى وأصبحت ناشئاً فى السكة الحديد".