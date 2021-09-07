شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الأثقال يخاطب الاتحاد الدولى لإنهاء إجراءات رفع الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود محجوب رئيس إتحاد رفع الأثقال عن مخاطبة الإتحاد الدولى للعبة من أجل إنهاء الإجراءات المطلوبة لرفع الإيقاف الدولى عن مصر و المقرر انتهائه يوم 14 سبتمبر الجارى على خلفية المنشطات .

وقال محجوب رئيس إتحاد رفع الأثقال فى تصريح لـ الخليج 365 ،أن الإجراءات تتضمن دفع جزء من الغرامة بقيمة 40 ألف دولار والتى تقدر بقيمة 200 ألف دولار على أن يتم تحديد مواعيد سداد باقى القيمة المطلوبة .

وأشار محجوب إلى أن المنتخب يتواجد للتدريب فى المركز الأوليمبى إستعدادا لبطولة العالم المحدد لها شهر ديسمبر المقبل فى كازاخستان و المقرر أن تشارك فيها مصر بعد رفع الإيقاف .