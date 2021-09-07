شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر ومارتن يول وفييرا معروضون على اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب لتولى منصب المدير الفنى لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة، بعد إقالة حسام البدرى المدير الفنى السابق من منصبه.

وجاء على رأس المدربين الذين وصلت السير الذاتية الخاصة به لاتحاد الكرة كل من ديسابر المدير الفنى السابق للاسماعيلى وبيراميدز، ومارتن يول المدير الفنى السابق للنادى الأهلى والبرتغالى جورفان فييرا المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، بتوقيع غرامات على حسام البدرى المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، قبل صرف الشرط الجزائى المتفق عليه بين الطرفين بعد إقالة البدرى عقب مباراة الجابون .

وجاءت الغرامات التى وقعها اتحاد الكرة على البدرى، بسبب قيامه بالظهور فى الإعلام دون الحصول على إذن مسبق بالإضافة إلى سفره خارج البلاد دون الحصول على إذن أيضاً وذلك وفقاً للائحة الجبلاية .

بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

وبات نيلو فينجادا، المدير الفني الحالي لاتحاد الكرة، أقوى المرشحين لقيادة منتخب مصر خلفاً لحسام البدري، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الاتجاه الأقوى حتى الآن هو إسناد مهمة المدير الفني لمنتخب مصر إلى فينجادا، الذى يتولى مهمة المدير الفنى لاتحاد الكرة، وذلك توفيراً للنفقات، إلى جانب سرعة إنهاء ملف التعاقد مع مدرب أجنبي بسبب ارتباط المنتخب فى الأسبوع الأول من أكتوبر بمواجهة ليبيا مرتين.

وبات الرباعي نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة والأرجنتيني هيكتور كوبر والسويسرى رينيه فايلر وشوقي غريب، الأقرب لخلافة حسام البدرى المدير الفني السابق لمنتخب مصر.