شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الهضيبى تواجه هنا جودة فى نهائى البطولة الأفريقية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مريـم الهـضيبي لاعبة منتخب تنس الطاولة فى الفوز على يسرا أشـرف حلـمي بنتيجة 4/2 وتأهلت الـى نهائي بطولة أفريقيا لتنس الـطاولة التى تقام بالكاميرون.

ومن المقرر ان تلتقى مريم الهضيبى مع هنا جودة فى نهائي البطولة فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم، وبذلك ضمنت مصر الذهبية والفضية.

كانت هنا جودة قد تأهلت إلى النهائي بالفوز على دينا مشرف أفضل لاعبة فى مصر و المصنفة رقم 38 على مستوى العالم.

ونجحت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة، فى التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على نظيرتها فرح عـبد العزيز بنتيجة 4-2 بربع نهائي البطولة الأفريقية التي تقام بالكاميرون بعد إصابة فرح ، كما تغلبت مريم الهضيبي على لاعبة نيجيريا أوفيونج ايـديـم 4-3 .

أما يسرا أشرف حلمي فهزمت التونسية فدوى جارسي 4-0 وتتأهل إلى نصف نهائي البطولة، وبنفس النتيجة فازت دينا مشرف على منافستها التونسية.