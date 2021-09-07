شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: السوشيال ميديا تتحكم في قرارات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حمادة صدقى نجم الأهلى السابق، أن مشكلة تراجع مستوى المنتخب ليست مشكلة مدرب ومن سيكون خليفة حسام البدرى، ولكن الأزمة في اللاعبين أنفسهم، وقال صدقى في تصريحات لبرنامج "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت: اسم منتخب مصر يجب أن يضم لاعبين مقاتلين في الملعب، والوقت لم يسعف حسام البدرى وأيضاً لم يستغل فترات التوقف الدولى، ولذلك منتخب مصر ظهر بدون شخصية، عكس منتخبات عربية أخرى مثل منتخب الجزائر الذى يملك روح قتالية كبيرة جداً.

أضاف: أجيرى كان أداؤه أسوأ لكن الاتحاد صبر عليه حتى النهاية، ولكن السوشيال ميديا أصبحت مؤثرة بشكل كبير على القرارات، وحتى اختيار المدرب الجديد سننتظر حتى تقول السوشيال ميديا رأيها.

واصل: لا يوجد لاعب يظل 13 شهراً لم يحصل على راحة وفى النهاية تضمه للمنتخب، أنت بحاجة لدكتور نفسى لإخراجه من الحالة التى عليها أولاً.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعه الطارئ أمس برئاسة أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفنى والإدارى للمنتخب الوطنى الأول على الفترة الماضية التى قضاها فى قيادة الفريق، متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفنى والإدارى الجديد خلال الـ48 ساعة المقبلة.