شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يحتفل بعيد ميلاد نجله يوسف الـ 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

احتفل أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاد نجله يوسف أسامة لاعب فريق السباب بالزمالك والذي تم تصعيده الموسم الماضي للفريق الأول.

ويحتفل يوسف أسامة نبيه اليوم بعيد ميلاده الـ 21 ، وسبق ان انتقل اللاعب الي صفوف اسوان ومن قبلها فريق زد علي سبيل الإعارة قبل العودة مرة أخرى للزمالك والانضمام لصفوف الفريق الأول، وقام الجهاز الفني للفريق في الموسم الماضي بقيادة البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك بقيد يوسف أسامة نبيه في القائمة الافريقية بعد تألقه في التدريبات ليكون احد عناصر المستقبل لفريق الزمالك.



اسامة نبيه

من ناحية أخرى استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي خوض 3 وديات خلال معسكر الفريق المقرر اقامته 14 سبتمبر الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وقرر كارتيرون ان يخوض الفريق 3 مباريات ودية مبدئيا خلال معسكر برج العرب، مع إمكانية زيادتها وفقا لمواعيد بداية الموسم الجديد، وكذلك وفقا للحالة الفنية والبدنية للاعبين ومدي استجابتهم داخل المعسكر.

وينوي الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، تجهيز لائحة جديدة للفريق يتم تطبيقها بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني ان المدير الفني يرغب في تغليظ بعض العقوبات منها الخروج عن النص في المعسكرات، وكذلك ينوي كارتيرون زيادة المكافات وخاصة مكافأة الحصول علي لقب دوري ابطال افريقيا ، والحفاظ علي الدورى للموسم الثاني علي التوالي لتحفيز اللاعبين لحصد البطولتين.

ومن المقرر ان ينتهي الجهاز الفني من اللائحة الجديدة خلال أيام لعرضها علي اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، قبل تطبيقها رسميا، ومن المتوقع ان يتم تطبيق اللائحة بداية من المعسكر المغلق المقرر انطلاقها يوم 14 سبتمبر الجاري.