شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: اعتذارنا عن الاستمرار بالإسماعيلى ليس له علاقة بأنباء تدريب إيهاب جلال المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمد إبراهيم مدرب عام الإسماعيلي أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال اعتذر بشكل رسمي عن الاستمرار في تدريب الدراويش بالموسم المقبل، مؤكدا أن النادي يعاني من نفس الاسباب التي كانت تدفعهم لعدم الإقدام على مهمة تدريب الإسماعيلي في السنوات الماضية لأن هذه المشاكل لا تزال موجودة.

قال حمد إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن إيهاب جلال وافق على قبول مهمة تدريب الإسماعيلي بنهاية الموسم الماضي من أجل حق النادي صاحب الفضل علينا ووفقنا في إنقاذ موقف الدراويش بعدما كان مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، وحقق الفريق الأصفر نتائج طيبة واحتل مركز جيد بجدول الدوري ونجحنا في تحقيق المهمة التي جئنا من أجلها.

شدد على أن نفس المعوقات التي عاني منها النادي في السنوات الماضية لا تزال موجودة، على الرغم من أن علي أبو جريشة وعماد سليمان المشرفين على فريق الكرة بالنادي يبذلان مجهود كبير لحلها ولكنهما بحاجة إلى قوة في بعض الأمور ونحن أبلغناهم بشكل رسكي بالاعتذار عن عدم الاستمرار منذ 10 أيام.

أوضح أن الاسماعيلي نادي كبير ونحترمه ونقدره ولكن من المستحيل أن نرى وضع الإسماعيلي بهذا الشكل، لاسيما وأن الأمور الادارية ليست واضحة حتى الآن، وهو ما يجعل استمرارنا في قيادة الدراويش صعبة.

وعن ربط البعض بين الاعتذار عن تدريب الإسماعيلي لوجود مفاوضات مع اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر خلفا لحسام البدري الذي تمت إقالته من تدريب الفراعنة، أكد أنه لا توجد مفاوضات من جانب مسئولي الجبلاية لتكليفهم بتدريب المنتخب، والاعتذار عن تدريب الإسماعيلي كان منذ 10 أيام ولا علاقة له بأنباء ترشيحنا لتدريب المنتخب.

وعن وجود عروض من أندية أخرى أكد حمد إبراهيم أنهم لم يتحصلوا على أية عروض حتى الآن، وفي حال وصول عروض رسمية سيتم مناقشتها والعمل على اختيار الأفضل لهم في المرحلة القادمة.