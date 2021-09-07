هنا جودة معجزة الطاولة عالمياً بلا منازع

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القاهرة - سامية سيد - تأهلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة، الى نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بالكاميرون بعد الفوز علي دينا مشرف المصنفة 36 عالمياً، فى نصف النهائي لم يكن صدفة بل نتيجة جهد سنوات ماضية استطاعت خلالها اللاعبة أن تحجز مكانا لها بين الكبار، بعد أن حصدت الكثير من البطولات والألقاب الخاصة بها.

ومن خلال تأهلها للنهائي أصبحت أصغر لاعبة فى التاريخ تصل لنهائي البطولة الأفريقية.

وآخر هذه الإنجازات تصدرها التصنيف العالمى للناشئات على مستوى العالم وفقا للاتحاد الدولى، ومن قبلها الفوز بذهبية بطولة البرتغال الدولية فى منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة، وبرونزية بطولة العالم للقارات

وعلى المستوى المحلى نجحت في الفوز ببطولة الجمهورية سيدات بالفوز على لاعبة نادى الزمالك والتي تبلغ من العمر 27 عاما، بينما تبلغ هنا 13 عاما فقط .

فلم يكن يتخيل أحد أن تكون تلك الطفلة ذات الـ 13 عاما ستكون اصغر لاعبة تشارك في منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ، خاصة وان الوصول إلى الأولمبياد ليس بأمر يسير بل طريق طويل ملئ بالصعاب والبطولات حيث كانت هنا جودة أصغر لاعبة مصرية تشارك فى تاريخ الأولمبياد حيث تبلغ من العمر 13 عاما وأشهر قليلة.

هنا جودة أصبحت معجزة تنس الطاولة خاصة وانها تحصد لقب اى بطولة تشارك بها ، سواء على المستوى المحلى والافريقى والدولى